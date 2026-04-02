۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

این پرچانگی از هراس شنیدن صدای وجدانتان است!

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه در اثر این جنایت حداقل ۲۱ ورزشکار نوجوان دختر و پسر به شهادت رسیدند، نوشت: این یک جنایت جنگی شنیع و نفرت‌انگیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جنایت جنگی-تروریستی آمریکا در حمله به ورزشگاه شهر لامرد استان فارس در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، که با استفاده از نوع جدیدی از موشک بالستیک صورت گرفت و منجر به شهادت ۲۱ ورزشکار نوجوان شد، در شبکه ایکس نوشت: نوع جدیدی از موشک بالستیک آمریکا (PrSM) که به عنوان استفاده آزمایشی، برای اولین بار در حمله به ورزشگاهی در شهر لامرد فارس در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تست شد، بالای هدف منفجر شده و هزاران ترکش (گلوله‌های تنگستن) پخش می‌کند تا تلفات انسانی را به حداکثر برساند.

وی با بیان اینکه در اثر این جنایت حداقل ۲۱ ورزشکار نوجوان دختر و پسر به شهادت رسیدند، نوشت: این یک جنایت جنگی شنیع و نفرت‌انگیز است. به قول «غاده السمان» شاعر سوری: پرچانگی می کنند و یک لحظه دم فرو نمی بندند. شاید این پرچانگی بی‌پایان، از هراس شنیدن صدای وجدان؛خودشان است!

محسن صمیمی

    • سیامک IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      بله.همون طور که بمب اتمی رو هم روی هیروشما و ناکازاکی آزمایش کردند.ارتش بی شرف آمریکا.
    • علی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      این‌ وحوش فقط از انسانیت تجهیزات جنایتکارانه را دارن و نه فرهنگ و اخلاق
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      پس قبل از مذاکره بایستی اولا تکلیف غرامت جنگی به میزان ۲تریلیون دلار یا ۲۰۰۰میلیارد دلار مشخص شود و در گام بعد هم آمریکا به دلیل ارتکاب جنایات جنگی محاکمه شود و باچنین دولت مجرمی مذاکره کردن عین خیانت به کشور و شهدای عزیز این ملت است.

