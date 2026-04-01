خبرگزاری مهر؛ گروه استانها؛ شبهای رمضان و نوروز امسال، تنها شبهای عبادت و نیایش نبود؛ در بسیاری از شهرهای کشور، میادین اصلی به صحنهای از حضور مردمی تبدیل شد که روایت تازهای از همبستگی ملی را شکل دادند در جای جای ایران اسلامی، مردم با حضور مستمر خود در فضای عمومی، پاسخی عملی به آنچه از آن بهعنوان «جنگ ترکیبی» یاد میشود، دادند؛ جنگی که به گفته برخی تحلیلگران، بیش از آنکه در میدان نظامی جریان داشته باشد، در عرصه افکار عمومی و رسانهها دنبال میشود.
«جنگ رمضان»؛ تعبیری از یک نبرد چندوجهی
حجتالاسلام جلیل مختارینیا معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، از شرایط فعلی با عنوان «جنگ تحمیلی سوم» یا «جنگ رمضان» یاد میکند؛ جنگی که به گفته وی، ترکیبی از ابعاد نظامی، روانی و رسانهای است و از ابتدای ماه رمضان شدت گرفته است.
وی معتقد است؛ هدف اصلی در این میدان، سرمایه اجتماعی نظام است سرمایهای که دشمنان تلاش دارند آن را تضعیف کنند با این حال، آنچه در میدان رخ داده، به تعبیر وی، نتیجهای معکوس داشته است و حضور ۳۱ شب متوالی مردم در میادین، نهتنها نشانه کاهش این سرمایه نبوده، بلکه از تقویت آن حکایت دارد.
مختارینیا میگوید: وقتی مردم در شبهای متوالی، آن هم در شرایطی که انواع تهدیدات رسانهای و روانی مطرح میشود، به میدان میآیند، این یعنی پیوند میان جامعه و ارزشهای آن همچنان برقرار و حتی مستحکمتر شده است.
میادین شهر؛ از عبادت تا اعلام موضع
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: آنچه در این شبها رخ داده، صرفاً یک تجمع ساده نیست در بسیاری از شهرها، مردم با در دست داشتن پرچم ایران، نمادهای مقاومت و سردادن شعارهایی در حمایت از آرمانهای خود، نوعی «حضور معنادار» را رقم زدند.
وی گفت: در میدان امام حسین (ع) تهران، میدان آزادی سنندج و دیگر میادین و خیابانهای شهرهای کشور، ترکیبی از آیینهای مذهبی مانند شبهای قدر و مراسم ملی، فضای متفاوتی ایجاد کرده بود حضور خانوادهها، جوانان و حتی کودکان، نشان میداد که این حضور صرفاً محدود به یک قشر خاص نیست.
وی اضافه کرد: این تجمعات، به نوعی بازتعریف فضای عمومی بود جایی که مردم نهتنها برای عبادت، بلکه برای اعلام موضع اجتماعی و سیاسی خود نیز حاضر شدند.
کردستان؛ خط مقدم وحدت
حجتالاسلام مختاری نیا تصریح کرد: در میان استانهای مختلف، کردستان جایگاه ویژهای در این روایت دارد، استانی که همواره بهعنوان یکی از نقاط حساس کشور شناخته شده، این بار نیز نقش پررنگی در نمایش همبستگی ایفا کرد.
وی با اشاره به حضور مردم شهرهایی چون سنندج، بیجار، قروه، کامیاران و سقز، تأکید میکند: این حضور در شرایطی شکل گرفت که این مناطق با تهدیدات مستقیمتری مواجه هستند و با این حال، مردم این شهرها طی ۳۱ شب متوالی در میادین حاضر شدند، اما آنچه این حضور را متمایز میکند، نه صرفاً تداوم آن، بلکه کیفیت آن است؛ وحدت میان شیعه و سنی، که یکی از مهمترین جلوههای این ایستادگی بوده است.
وحدتی فراتر از تفاوتها
وی اعلام کرد: در کردستان، روایتها از کنار هم قرار گرفتن علمای شیعه و اهل سنت حکایت دارد؛ روحانیونی که با دعوت مشترک خود، مردم را به حضور در صحنه فراخواندند، در این میان، نه سخنی از تفاوتهای مذهبی بود و نه نشانی از شکافهای قومی، آنچه برجسته شد، تأکید بر هویت ملی و آرمانهای مشترک بود.
مختارینیا این موضوع را «شکست پروژههای تفرقهافکنانه» میداند و میگوید: این وحدت، تنها در سطح شعار باقی نماند؛ بلکه در میدان، در کنار هم ایستادن مردم و مشارکت جمعی آنان، به شکلی عینی قابل مشاهده بود.
بیجار؛ جلوهای از همبستگی مردمی
در شهرستان بیجار نیز صحنهای مشابه رقم خورد. میدان شهید رحمانی در این شهر، شاهد حضور گسترده مردمی بود که به گفته مسئولان محلی، پیامی روشن از ایستادگی و وفاداری به ارزشها را منتقل کردند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجاردر گفتوگو با خبرنگار مهر این حضور را «نمایش وحدت، ایمان و وفاداری» توصیف میکند
حجتالاسلام سعدالله جمادیان معتقد است: مردم این منطقه، بار دیگر در بزنگاههای حساس، پایبندی خود را به آرمانهای انقلاب نشان دادند.
به گفته وی، این تجمعات نهتنها پاسخی به تهدیدات خارجی، بلکه نشانهای از پیوند عمیق مردم با ارزشهای دینی و ملی است؛ پیوندی که در شرایط مختلف، خود را به اشکال گوناگون نشان میدهد.
رییس اداره تبلیغات اسلامی بیجار اذعان کرد: در بسیاری از این تجمعات، حضور جوانان چشمگیر بود، نسلی که شاید تجربه مستقیمی از دوران دفاع مقدس نداشته باشد، اما در این میدان، نقش فعالی ایفا کرده است.
حجتالاسلام مختارینیا خطاب به این نسل، آنان را ادامهدهندگان راه گذشته میداند و معتقد است که حضور آنان در این شبها، نشانهای از تداوم این مسیر است.
نقش علما؛ پیونددهندگان جامعه
در کنار حضور مردم، نقش علما و روحانیون نیز در این میان قابل توجه است. افسانه بهمنی، مدیر مدرسه علوم دینی خواهران شهید کریمیان دیواندره در گفتوگو با خبرنگار مهر بر اهمیت حضور فعال علما در میان مردم تأکید میکند.
به گفته وی، در شرایطی که دشمنان از ابزارهایی مانند شایعهپراکنی برای ایجاد تفرقه استفاده میکنند، حضور میدانی علما میتواند بهعنوان عاملی بازدارنده عمل کند.
وی معتقد است:روحانیون، بهعنوان حلقه اتصال میان مردم و حاکمیت، نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی دارند و این نقش، بهویژه در شرایط بحرانی، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
رسانه و میدان روایت
مدیر مدرسه علوم دینی خواهران شهید کریمیان دیواندره تصریح کرد: یکی از ابعاد مهم «جنگ رمضان» که به آن اشاره شده، بُعد رسانهای آن است. در این میان، نحوه روایت این رویدادها نیز اهمیت ویژهای دارد.
بهمنی با اشاره به نقش رسانهها، تأکید میکند: اطلاعرسانی صحیح و بازتاب واقعیتها میتواند به تقویت امید در جامعه کمک کند.
به گفته وی، رسانهها میتوانند با نمایش این حضورها و برجسته کردن نقاط قوت جامعه، در مقابل جریانهای ناامیدکننده ایستادگی کنند و این موضوع، بهویژه در شرایطی که جنگ روایتها در جریان است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بهمنی بر نقش آگاهی و شناخت تاریخی در میان جوانان تأکید میکند و معتقد است: افزایش آگاهی علمی و فرهنگی میتواند به تقویت مقاومت اجتماعی کمک کند.
وی گفت: در کنار این حضورها، نقش نیروهای نظامی و انتظامی در تأمین امنیت نیز مورد توجه قرار گرفته است و اعتماد مردم به این نیروها، یکی از عوامل مهم در ایجاد آرامش اجتماعی است.
وی ادامه داد: این اعتماد، زمینهساز حضور گستردهتر مردم در فضاهای عمومی نیز شده و به نوعی چرخهای از امنیت و مشارکت را شکل داده است.
همدلی؛ کلید عبور از بحرانها
بهمنی گفت: یکی از مفاهیم کلیدی که در تمامی این روایتها تکرار میشود، «همدلی» است. از حضور مردم در میادین گرفته تا فعالیت علما و نقش رسانهها، همگی در جهت تقویت این مفهوم حرکت میکنند.
اقداماتی مانند حمایت از خانوادههای نیازمند، دلجویی از آسیبدیدگان و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، از جمله مواردی است که به گفته کارشناسان، میتواند این همدلی را تقویت کند.
۳۱ شب حضور مستمر مردم در میادین شهرها، صرفاً یک رویداد مقطعی نبود؛ بلکه نشانهای از یک روند اجتماعی عمیقتر است
در شرایطی که از «جنگ ترکیبی» سخن گفته میشود، این حضورها را میتوان پاسخی اجتماعی به این وضعیت دانست؛ پاسخی که نه در قالب تقابل مستقیم، بلکه در قالب انسجام، همبستگی و حضور جمعی شکل گرفته است.
آنچه از دل این شبها بیرون آمده، تصویری است از جامعهای که با وجود همه فشارها و تهدیدها، همچنان بر نقاط مشترک خود تأکید دارد.
شاید بتوان گفت مهمترین پیام این حضورها، همان نکتهای است که در سخنان بسیاری از حاضران نیز تکرار میشود: «وحدت»، همچنان اصلیترین سرمایه برای عبور از چالشهاست.
