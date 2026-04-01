۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

بازرسی‌های صنفی در زنجان ۴۱ درصد افزایش یافت/ کشف ۳۵۰۰ تخلف گرانفروشی

زنجان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طی سال گذشته ۲۴ هزار و ۵۲۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، حاکی از افزایش ۴۱ درصد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی مسیبی با اشاره به اینکه این بازرسی‌ها منجر به رسیدگی به بیش از سه هزار و ۵۰۰ فقره تخلف و ارجاع آنها به مراجع قضائی و تعزیراتی شده است، اظهار کرد: عمده تخلفات کشف‌شده شامل گرانفروشی، تقلب، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت و همچنین نگهداری یا فروش کالای قاچاق بوده است.

وی با بیان اینکه گشت‌های مشترک با دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و نهادهای بهداشتی در بهبود وضعیت بازار مؤثر بوده است، افزود: در راستای افزایش بهره‌وری در بازرسی‌ها، شهر زنجان به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده تا رسیدگی‌ها به صورت مستمر و کارآمدتر انجام شود.

مدیرکل صمت استان زنجان در ادامه به روند رسیدگی به شکایات مردمی اشاره کرد و یادآور شد: موارد گزارش‌شده از طریق سامانه ۱۲۴ بررسی می‌شود و پس از ثبت، پیامک پیگیری برای شاکی ارسال می‌گردد.

مسیبی درباره تأمین اقلام ضروری در شرایط جنگی گفت: با تدابیر اندیشیده‌شده، کمبودی در زمینه تأمین شوینده‌ها، محصولات بهداشتی، تایر و روغن موتور در استان مشاهده نشد و تلاش شد اثرات احتمالی شرایط جنگی به حداقل برسد.

وی همچنین با اشاره به همکاری واحدهای خبازی تصریح کرد: با وجود چالش‌های احتمالی در سامانه پرداخت یارانه‌ها، نانوایی‌ها با همدلی و فعالیت مستمر، نیاز مردم به نان را در ایام اخیر تأمین کرده‌اند و حتی در مواردی با افزایش ساعات پخت، پاسخگوی تقاضای بیشتر مردم بوده‌اند.

