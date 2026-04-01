به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی مسیبی با اشاره به اینکه این بازرسیها منجر به رسیدگی به بیش از سه هزار و ۵۰۰ فقره تخلف و ارجاع آنها به مراجع قضائی و تعزیراتی شده است، اظهار کرد: عمده تخلفات کشفشده شامل گرانفروشی، تقلب، کمفروشی، درج نکردن قیمت و همچنین نگهداری یا فروش کالای قاچاق بوده است.
وی با بیان اینکه گشتهای مشترک با دستگاههای مختلف از جمله پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و نهادهای بهداشتی در بهبود وضعیت بازار مؤثر بوده است، افزود: در راستای افزایش بهرهوری در بازرسیها، شهر زنجان به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده تا رسیدگیها به صورت مستمر و کارآمدتر انجام شود.
مدیرکل صمت استان زنجان در ادامه به روند رسیدگی به شکایات مردمی اشاره کرد و یادآور شد: موارد گزارششده از طریق سامانه ۱۲۴ بررسی میشود و پس از ثبت، پیامک پیگیری برای شاکی ارسال میگردد.
مسیبی درباره تأمین اقلام ضروری در شرایط جنگی گفت: با تدابیر اندیشیدهشده، کمبودی در زمینه تأمین شویندهها، محصولات بهداشتی، تایر و روغن موتور در استان مشاهده نشد و تلاش شد اثرات احتمالی شرایط جنگی به حداقل برسد.
وی همچنین با اشاره به همکاری واحدهای خبازی تصریح کرد: با وجود چالشهای احتمالی در سامانه پرداخت یارانهها، نانواییها با همدلی و فعالیت مستمر، نیاز مردم به نان را در ایام اخیر تأمین کردهاند و حتی در مواردی با افزایش ساعات پخت، پاسخگوی تقاضای بیشتر مردم بودهاند.
نظر شما