ارجاع ۶۹۴۳ مرکز غیربهداشتی به مراجع قضایی؛ پلمب ۱۰۸۰ واحد متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی گفت: در این مدت، ۶۰۸ هزار و ۴۰۱ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سراسر کشور صورت گرفت که نشان‌دهنده تلاش گسترده برای اطمینان از سلامت مواد مصرفی مردم است. همچنین ۱۷۳,۴۵۷ بازرسی از اماکن عمومی جهت بررسی رعایت بهداشت و سلامت عمومی انجام شد.

وی گفت: در زمینه سنجش مواد غذایی، ۷۲۸,۰۱۷ مورد بررسی پرتابل سطوح و مواد غذایی به منظور شناسایی هرگونه آلودگی انجام شده و ۵۰۰,۹۳۷ نمونه کلرسنجی آب آشامیدنی برای اطمینان از سلامت آب مصرفی شهروندان گرفته شده است.

فرهادی افزود: در این دوره، ۳۹,۳۲۲ نمونه از آب آشامیدنی و ۷,۰۴۰ نمونه از مواد غذایی برای آزمایشات علمی و فنی جمع‌آوری شد. همچنین، ۱۱۵ مورد طغیان بیماری‌های منتقله از آب و مواد غذایی تحت بررسی قرار گرفت که نشان‌دهنده توجه جدی به بهداشت عمومی و کنترل اپیدمی‌ها است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در بخش اقدامات ویژه، ۴۷۵ مورد حوادث شیمیایی بررسی شد و در حالی که هیچ موردی از حوادث پرتویی گزارش نشد، مراکز و اماکنی که تخلفات بهداشتی داشتند، به مراجع قضایی معرفی شدند. در این مدت ۶,۹۴۳ مرکز به دلیل تخلفات به مراجع قضایی ارجاع شده و ۱,۰۸۰ مرکز نیز به دلیل نقض اصول بهداشتی پلمب و تعطیل شد.

وی افزود: در کنار این اقدامات، ۴۸,۶۹۲ بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانجات نیز صورت گرفته که در راستای بهبود شرایط کاری و سلامت محیط‌های تولیدی انجام شد.

به گفته فرهادی، این آمار نشان‌ دهنده تلاش مداوم و مستمر وزارت بهداشت برای حفظ سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از بروز بیماری‌ها است.