به گزارش خبرگزاری مهر،اسلام بهرامی اظهار کرد: برداشت محصولات گلخانهای در شهرستان میناب از آذر ماه سال گذشته آغاز شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: سطح زیر کشت محصولات گلخانه ایی ۱۷۵ هکتار است.
وی افزود: برداشت محصولات گلخانه ای با بادمجان و خیار از آذر ماه آغاز میشود و در اردیبهشت با بادمجان به پایان میرسد.
بهرامی بیان کرد: محصولات گلخانهای شهرستان میناب خیار، گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل دلمهای رنگی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب اعلام کرد: سالانه بیش از ۲۰ هزار تن محصولات گلخانهای در شهرستان میناب تولید میشود که بیشترین آن با بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ تن فلفل دلمه ایی رنگی است.
نظر شما