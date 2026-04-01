جزئیاتی از حمله دوم آمریکایی صهیونی به مجتمع فولاد مبارکه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان اعلام کرد: کارشناسان فنی و ایمنی از نخستین لحظات پس از حادثه در محل حاضر شده و شرایط را تحت کنترل داشتهاند. با وجود این، به دلیل زمان وقوع حمله و وضعیت ناشی از آن، هنوز برآورد قطعی از میزان خسارات در دست نیست؛ بااینحال ارزیابیهای اولیه حاکی از شدت بالای حملات و وارد شدن آسیبهای جدی به برخی واحدهای مرتبط با فرایند تولید است.
همزمان، به شرکت فولادساز دیگر وابسته به گروه فولاد مبارکه، یعنی شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری نیز حمله صورت گرفت که در پی آن واحدهای تولیدی این مجموعه دچار خسارات و آسیبهایی شدهاند.
با توجه به تمهیداتی که پس از حمله نخست در مجتمع فولاد مبارکه اتخاذ شده بود، تعداد کارکنان حاضر در محل به حداقل رسیده بود. تعداد محدود همکارانی که به مراکز درمانی ارجاع شده بودند، بهصورت سرپایی درمان و مرخص شدهاند. همچنین در فولاد سفیددشت خوشبختانه هیچیک از کارکنان دچار حادثه یا مصدومیت نشدهاند و همگی در سلامت کامل به سر میبرند.
یادآوری میشود در حمله نخست بخشهایی از زیرساختهای انرژی، از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی، نیروگاه قدیم ۲۵۰ مگاواتی و برخی نواحی تولیدی مجتمع فولاد مبارکه بهشدت آسیب دیده بودند.
از هموطنان شریف و فعالان رسانهای درخواست میشود اخبار مرتبط را تنها از مسیرهای رسمی اطلاعرسانی گروه فولاد مبارکه دنبال کنند.
جزئیات تکمیلی و گزارش دقیقتر از ابعاد حادثه پس از تکمیل بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد.
