فولاد مبارکه تا اطلاع ثانوی فعالیت نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتمع فولاد مبارکه طی اطلاعیهای اعلام کرد، به اطلاع میرساند دشمن آمریکایی، صهیونیستی برای دومین بار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ مجتمع فولاد مبارکه را مورد حمله قرار داده است.
با عنایت به ارزیابیهای صورت گرفته تا این لحظه از حجم سنگین حملات، خسارات وارد شده و تخریب اساسی به واحدهای مرتبط با فرایند تولید حکایت دارد که منجر به توقف کامل خطوط شده است.
در این شرایط ادامه فعالیت امکانپذیر نبوده لذا در جهت حفظ و صیانت از سرمایه انسانی به عنوان مهمترین دارایی سازمان مورد توجه ویژه مدیریت است.
به همین جهت از تمام همکاران درخواست میشود تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مجتمع فولاد مبارکه خودداری کنند.
