به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو ظهر در آیین افتتاح نخستین نیروگاه خورشیدی هیبریدی ۴۰ کیلوواتی در ادارهکل غله استان قم اظهار کرد: روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای اجرایی استان طی سالهای اخیر شتاب قابل توجهی به خود گرفته است و این مسیر با هدف دستیابی به خودمصرفی و کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق دنبال میشود.
وی با اشاره به اهمیت رویکردهای نوین در تأمین انرژی افزود: استفاده از سامانههای هیبریدی این امکان را فراهم میکند که مجموعههای اداری در شرایط مختلف، بدون اتکا به شبکه برق، نیازهای مصرفی خود را مدیریت و تأمین کنند.
استاندار قم با تشریح وضعیت موجود در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان بیان کرد: تعداد ادارات مجهز به نیروگاه خورشیدی از دو مجموعه در سال ۱۴۰۲ به ۲۳ مجموعه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که در مجموع ظرفیتی معادل یک مگاوات را به خود اختصاص دادهاند.
بهنامجو ادامه داد: نیروگاه ۴۰ کیلوواتی افتتاحشده در ادارهکل غله، از قابلیت ذخیرهسازی تا ۵۰۰ کیلوولتآمپر برخوردار است و میتواند برق مورد نیاز این مجموعه را برای چند روز تأمین کند که این موضوع نقش مهمی در پایداری خدمات دارد.
وی با تأکید بر نقش این پروژهها در حوزه پدافند غیرعامل گفت: توسعه چنین زیرساختهایی میتواند تابآوری دستگاههای اجرایی را در شرایط خاص افزایش دهد و از این منظر، برنامهریزی برای گسترش آنها در دستور کار جدی قرار دارد.
استاندار قم با اشاره به اهداف پیشرو تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۵ باید شاهد جهشی محسوس در این حوزه باشیم و علاوه بر اعتبارات دولتی، از ظرفیت مشارکت و خودیاری دستگاهها نیز برای اجرای پروژههای خورشیدی بهرهگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای توسعهای در سایر بخشها اشاره کرد و افزود: احداث نیروگاههای خورشیدی در مساجد و مدارس نیز در دستور کار قرار دارد و برنامهریزیهای انجامشده برای ظرفیت چهار مگاواتی در این بخش، به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید.
بهنامجو همچنین به ظرفیتهای موجود در بخش خانگی اشاره کرد و گفت: امکان بهرهمندی عموم مردم از تسهیلات اجرای نیروگاههای خورشیدی در منازل فراهم شده و بازپرداخت این تسهیلات از محل فروش برق تولیدی به شبکه سراسری انجام میشود.
وی اضافه کرد: در مدلهای هیبریدی، خانوارها میتوانند علاوه بر فروش برق، از انرژی تولیدی برای مصارف شخصی نیز استفاده کنند که این امر به افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها منجر میشود.
استاندار قم در پایان با اشاره به توان فنی نیروهای بومی استان خاطرنشان کرد: متخصصان داخلی از دانش و تجربه لازم برای اجرای این پروژهها برخوردارند و میتوانند نقش مؤثری در تحقق اهداف خودکفایی انرژی در بخشهای مختلف ایفا کنند.
قم- نخستین نیروگاه خورشیدی هیبریدی با ظرفیت ۴۰ کیلووات در یکی از دستگاههای اجرایی قم با حضور استاندار به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو ظهر در آیین افتتاح نخستین نیروگاه خورشیدی هیبریدی ۴۰ کیلوواتی در ادارهکل غله استان قم اظهار کرد: روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای اجرایی استان طی سالهای اخیر شتاب قابل توجهی به خود گرفته است و این مسیر با هدف دستیابی به خودمصرفی و کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق دنبال میشود.
