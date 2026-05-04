نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی در سیلوهای گندم سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم تحصیلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در اداره کل غله و خدمات بازرگانی سمنان از تجهیز سیلوهای گندم سمنان به نیروگاه تامین برق خورشیدی خبر داد و ابراز کرد: در راستای این امر، امروز در مراسمی رسمی نیروگاه ۵۰ کیلوواتی موسوم به شهید طاهریان در سیلوهای گندم سمنان افتتاح شد.

وی افزود: تامین برق مورد نیاز سیلوهای گندم، این محصول استراتژیک و ارتقای توان مدیریت بحران مجموعه غله و خدمات بازرگانی هدف اصلی بهره برداری از این زیرساخت است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان بیان کرد: ماهیت استراتژیک سیلوهای ذخیره‌سازی گندم در تأمین امنیت غذایی می طلبد که حتماً به دنبال منابع اضطراری تامین کننده برق باشیم که نیروگاه های خورشیدی با توجه به ظرفیت های اقلیمی و جغرافیای استان سمنان، در اولویت قرار دارد.

تحصیلی با بیان اینکه اگر می خواهیم تامین امنیت غذایی مردم را داشته باشیم باید ابتدا از تامین مستمر و بی وقفه برق و انرژی سیلوها اطمینان حاصل کنیم، ابراز کرد: تقویت زیرساخت‌های پدافندی و تامین برق، مهمترین راهبردهای این نیروگاه ۵۰ کیلوواتی است.

وی با بیان اینکه نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی سیلوی شهید طاهریان از امروز وارد مدار شد و می تواند ۲۰ دصد برق مورد نیاز مجموعه سیلوهای گندم سمنان را تامین کند، افزود: این طرح در کاهش هزینه ها هم بسیار موثر است.