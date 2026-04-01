اسماعیلی: همه ایرانیان از تبار دلیران تنگستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: چشم جهانیان به مقاومت مردم ایران خیره شده است، همه ایرانیان از تبار دلیران تنگستان و جانفدای میهن عزیز خود هستند و نصرت و فتح خدا را نزدیک می بینند.

محسن اسماعیلی با بیان این مطلب در حاشیه مراسم روز دوازدهم فروردین در میدان انقلاب افزود: بیش از یکماه است که بار دیگر مدعیان ابرقدرتی در دنیا با همه توان به کشور عزیز ما تجاوز کرده و از ارتکاب هیچ جنایتی هم ابا نکرده اند، اما می بینید که زندگی مردم جریان عادی خود را طی می کند و اختلالی مشاهده نمی شود. درست است که دولت با مدیریت و تدبیر همه پیش بینی های لازم را صورت داده و مانع از بروز کمبود یا مشکل جدی شده است، اما اگر نجابت و همدلی مومنانه مردم نبود این صحنه های افتخار آفریده نمی شد.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در طول تاریخ پرافتخار و کهن ایران نمی توان هیچ روزی از آن را باشکوه تر و مقتدرتر از امروز یافت‎؛ ساختاری مستحکم، تشکیلاتی پویا و هماهنگ، نیروهای مسلحی قدرتمند و وفادار و از همه مهم تر، مردمانی نجیب و ایثارگر بقای این کشور و نظام جمهوری اسلامی را تضمین کرده است و همه اینها جز در سایه ایمان به خدا و توکل بر او حاصل نشده است.

معاون راهبردی و امور مجلس رییس جمهور با تشکر صمیمانه از پشتیبانی و همکاری مجاهدانه همه بخش ها و نهادهای حاکمیتی و خصوصی اظهار داشت: داغ هجران شهیدان، خصوصاً فقدان قائد شهید همچنان بر دل های ما سنگینی می کند ولی با اعتماد به وعده های الهی مطمئن هستیم به زودی شاهد قبول شکست و عقب نشینی ذلت بار دشمنان خواهیم بود. آنان که می پنداشتند در روز نخست این جنگ نظام اسلامی فرو می پاشد و رویای بازگشت یک پیرکودکِ دلقک را در سر می پروراندند امروز در جست و جوی راهی برای فرار آبرومندانه اند و می خواهند به هر بهانه ای ایران را به آتش بس راضی کنند.

اسماعیلی گفت: با عیان شدن دست خدا و انتخاب هوشمندانه خلف صالح خامنه ای عزیز همچون گذشته همه ما تابع تدابیر و فرامین رهبر بزرگوارمان هستیم و حضور چشمگیر و بی سابقه مردم در جشن روز تاسیس جمهوری اسلامی همزمان با عزاداری و تشییع پیکر سرداران شهید نشان می دهد که مردم مقاوم ایران پای آرمانهای خود ایستاده و حامی سربازان وطن برای تنبیه متجاوز و پاسخ پشیمان کننده به آن ها هستند.