۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

اهتزاز پرچم کشورمان و رونمایی از دیوار نگاره جدید در ارومیه

ارومیه - همزمان با ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی پرچم کشورمان در ارومیه به اهتزار در آمد و از دیوار نگاره جدید در ارومیه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۱۲ فروردین ماه سالروز جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر چهارشنبه با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولین استانی و شهری، از دیوار نگاره جدید ارومیه رونمایی و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز در آمد.

مراسم گرامیداشت روز ۱۲ فروردین در حالی در ارومیه برگزار شد که ۳۲ روز از تهاجم و حملات وحشیانه امریکایی و صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران می‌گذرد.

حاضران همزمان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان ایران، یک‌بار دیگر با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کرده و با آرمان‌های نظام و انقلاب عهد و پیمانی دوباره بستند.

