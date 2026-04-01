رکورد ایمنی در سواحل مازندران ثبت شد؛ سفر دریایی ۷۴ هزار گردشگر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کیا کجوری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ایمنی سفرهای دریایی در ایام نوروز اظهار کرد: از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان روز یازدهم فروردین ۱۴۰۵، در مجموع ۷۴ هزار و ۱۰۴ نفر از گردشگران در سواحل مازندران از خدمات و تفریحات دریایی استفاده کردند.

وی افزود: این تعداد گردشگر در بیش از ۹۰ ایستگاه تفریحات دریایی در محدوده ساحلی رامسر تا فرح‌آباد ساری از امکانات دریایی بهره‌مند شدند که نشان‌دهنده استقبال مطلوب مسافران نوروزی از این بخش است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با بیان اینکه ایمنی در اولویت برنامه‌های این اداره کل قرار داشته است، تصریح کرد: با اقدامات پیشگیرانه و نظارت‌های مستمر، خوشبختانه در این مدت هیچ‌گونه سانحه دریایی در محدوده تحت پوشش گزارش نشده است.

وی ادامه داد: طی این بازه زمانی، ۱۷ هزار و ۷۹ مورد تردد دریایی با استفاده از ۱۲ هزار و ۸۲۷ فروند انواع شناور و قایق تفریحی و همچنین ۴ هزار و ۲۵۲ دستگاه جت‌اسکی در سواحل استان به ثبت رسیده است.

کیا کجوری درباره اقدامات انجام‌شده برای اجرای این طرح گفت: برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، بازدیدهای فنی از شناورهای مسافری، اجرای مانورهای جست‌وجو و نجات دریایی، استقرار تیم‌های نظارتی در سواحل، تجهیز نیروهای امدادی و همچنین اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی از جمله برنامه‌های اجرایی در این ایام بوده است.

وی افزود: در کنار اقدامات اجرایی، توزیع بروشورهای آموزشی، نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در ایستگاه‌های دریایی و پایش مستمر سامانه امداد دریایی ۱۵۵۰ نیز با هدف افزایش آگاهی و ارتقای ایمنی گردشگران انجام شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مرتبط و همراهی مردم خاطرنشان کرد: نظارت‌ها و اقدامات ایمنی در سواحل استان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا شرایطی ایمن برای گردشگران فراهم شود.