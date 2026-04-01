  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۹

حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به اسکله‌های قشم و بندرچارک

بندرعباس- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، از حمله هواگردهای متخاصم آمریکایی و صهیونیستی به اسکله صیادی دوحه در جزیره قشم و اسکله صیادی–تجاری بندرچارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: متأسفانه هواگردهای متخاصم آمریکایی و صهیونیستی، اسکله صیادی دوحه در قشم و همچنین اسکله صیادی–تجاری بندرچارک را مورد هدف قرار دادند.

وی با اشاره به جزئیات این حملات افزود: در حمله به اسکله دوحه در قشم، دو نفر از شهروندان مصدوم شده‌اند که بلافاصله تحت مداوا قرار گرفتند. در اسکله بندرچارک نیز سه فروند لندینگ‌کرافت مردمی مورد اصابت موشک قرار گرفته است.

معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه تیم‌های ارزیاب برای برآورد دقیق خسارات وارده در محل حاضر شده‌اند، خاطرنشان کرد: آمار فعلی بر اساس گزارش‌های اولیه است و اطلاعات تکمیلی درباره میزان خسارت‌های مالی و جانی احتمالی متعاقباً از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان توسط وطن فروشان نو-داعشی پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      چرا به این اسکله های صیادی حمله کردندکاره درستی نیست به اهداقشون نرسند
    • IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      خداکمک کنه به ایران
    • محمد IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      در شرایطی که ذخایر تسلیحاتی اسراییل رو به اتمام است و خطر فروپاشی اجتماعی در آن منطقه بیش از پیش تقویت شده است سخن از هرگونه مذاکره و آتش بس خیانت به ملت ایران است

