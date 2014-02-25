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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۰۱

صالحی:

پیگیری تعمیر و تجهیز اسکله صیادی شهید باهنر در دستور کار قرار گیرد

پیگیری تعمیر و تجهیز اسکله صیادی شهید باهنر در دستور کار قرار گیرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان شیلات ایران بر تعمیر و تجهیز اسکله صیادی شهید باهنر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی صبح سه شنبه در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به سهم  پررنگ استان هرمزگان در صید کشور گفت: هرمزگان باید در زمینه عمل آوری نیز جایگاه خود را پیش از پیش ارتقا دهد.

صاحی افزود: استان هرمزگان با توجه به پتانسیل های صیادی و همچنین ظرفیت های خوب خود در تکثر و پرورش آبزیان می تواند با عمل آوری مناسب و با کیفیت عالی بازار های جهانی را قبضه کند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران نیز با بیان اینکه اسکله صیادی شهید باهنر که تنها اسکله تخلیه صید صنعتی استان است فرسوده شده، گفت: پیگیری تعمیر و تجهیز این اسکله صیادی در دستور کار قرار گیرد.

علی اصغر مجاهدی عنوان کرد: ورود به عرصه فرآوری ماهیان یال اسبی و ارزش افزوده مهمترین بخث در این زمینه است.

 

 

کد مطلب 2243581

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