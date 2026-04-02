جنگ علیه ایران امیدهای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ملیسا اتو مدیر بخش تحقیقات شرکت S&P Global Visible Alpha در این باره می گوید: قبل از وقوع جنگ علیه ایران شرکت های بزرگ فناوری از جمله مایکروسافت، آمازون، آلفابت و متا تصمیم داشتند حدود ۶۳۵ میلیارد دلار برای توسعه دیتا سنترها، تراشه ها و دیگر زیرساخت های هوش مصنوعی در ۲۰۲۶ میلادی هزینه کنند.

این رقم نسبت به ۳۸۳ میلیارد دلار در سال قبل و ۸۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۹ میلادی رشد چشمگیری داشته است.

هرچند شرکت های فناوری هنوز درباره کاهش این سرمایه گذاری ها اقدامی انجام نداده اند، اما قیمت های بالای نفت ممکن است به کاهش بودجه ها در سه ماهه های اول و دوم ۲۰۲۶ میلادی شود که این امر به یک اصلاح روند معنادار در بازار سهام منجر می شود.



هیجان درباره هوش مصنوعی سبب شد شاخص های بورس فراتر از ۲۰۲۵ بروند و کارشناسان امیدوار بودند این روند ادامه یابد، اما رشد شاخص ها از زمان آغاز درگیری ها افول کرده است.

پیش بینی می شد شرکت های بزرگ فناوری در سال جاری میلادی در مجموع حداقل ۶۳۰ میلیارد دلار صرف هوش مصنوعی کننند. اما همزمان هزینه های انرژی به یک عامل بازدارنده برای این امر تبدیل شده اند.

دیتاسنترها نیازمند مقدار زیادی برق هستند و به همین دلیل توسعه هوش مصنوعی به شدت به قیمت برق و ظرفیت زیرساخت ها وابسته باشند.