به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام امنیتی-سیاسی ایرانی در گفتوگو با شبکه «المیادین» از تشدید تدریجی روند عملیات موشکی ایران خبر داد و تأکید کرد که این روند در چارچوب یک راهبرد مرحلهبندیشده دنبال میشود.
به گفته وی، «روند شلیک موشکها از سوی ایران بهتدریج افزایش خواهد یافت» و این افزایش همزمان با گسترش و دوچندان شدن عملیاتهای محور مقاومت علیه منافع دشمن در سراسر منطقه خواهد بود.
این مقام ایرانی با اشاره به اهداف عملیاتی تهران تصریح کرد که «ایران هیچ فرصتی را برای نابودی زیرساختهای راداری و پدافندی دشمن از دست نخواهد داد» و روند هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی متنوع دشمن «بدون وقفه و تا تحقق بازدارندگی» ادامه خواهد یافت.
وی همچنین با تأکید بر توانمندیهای نظامی ایران افزود که «زرادخانه کشور بسیار پیشرفته و قدرتمند است و میتواند دشمن را غافلگیر کند؛ بهویژه آنکه از تجربیات جنگ ۱۲ روزه نیز بهره گرفته شده است».
این مقام امنیتی-سیاسی در ادامه هشدار داد که هرگونه اقدام علیه زیرساختهای ایران با پاسخ شدید و غیرمنتظره همراه خواهد بود و گفت: «هدف قرار دادن زیرساختهای ایران به معنای دریافت ضربات سنگین از سوی ماست.»
وی همچنین تأکید کرد که ایران از توان لازم برای ادامه رویارویی در یک دوره زمانی طولانی برخوردار است و در عین حال «با قدرت و بدون تردید پاسخ خواهد داد و ابتکار عمل در این مسیر در اختیار تهران قرار دارد».
