۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۵

عملیات‌های پهپادی و موشکی حزب الله علیه نظامیان صهیونیست

حزب الله لبنان از چند عملیات موشکی و پهپادی خود علیه اشغالگران صهیونیست طی ساعات گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان اعلام کرد که ساعاتی قبل شهرک اشغالی ایون مناحیم را با تعدادی از پهپادهای خود هدف قرار داده است. این عملیات با هدف هشدار دادن به شهرک های شمال فلسطین اشغالی صورت گرفته است.

حزب الله همچنین از هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست در منطقه اشغالی یرؤون خبر داد. علاوه بر آن نظامیان اشغالگر در شهرک المالکیه با شلیک چند موشک هدف قرار گرفتند.

در این عملیات ها از پهپادهای انتحاری نیز استفاده شده است. رسانه های عربی نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار در شمال اراضی اشغالی خبر داده اند.

