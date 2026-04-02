به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد: «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه این کشور، در تماس‌هایی با همتایان ترکیه ای، پاکستانی، قطری و بحرینی اش، تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای کاهش تنش را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، عبدالعاطی و همتایانش بر اهمیت تداوم و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تأکید کردند.

وزارت امور خارجه مصر همچنین اعلام کرد که عبدالعاطی در این گفت‌وگوها هشدار داده است که ادامه روند تشدید تنش در منطقه می‌تواند پیامدهای خطرناکی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به‌دنبال داشته باشد.

در همین حال، رایزنی عبدالعاطی و همتایانش نتایج نشست چهارجانبه روز یکشنبه وزیران امورخارجه مصر، پاکستان، عربستان و ترکیه در اسلام‌آباد و دیدگاه‌ها درباره ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش را نیز بررسی کرده است.