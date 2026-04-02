۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۱۲

تحرک تازه مصر برای کاهش تنش‌های منطقه‌

وزیر امور خارجه مصر در تماس‌هایی با همتایان خود در چند کشور، بر ضرورت تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها و جلوگیری از پیامدهای خطرناک آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد: «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه این کشور، در تماس‌هایی با همتایان ترکیه ای، پاکستانی، قطری و بحرینی اش، تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای کاهش تنش را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، عبدالعاطی و همتایانش بر اهمیت تداوم و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تأکید کردند.

وزارت امور خارجه مصر همچنین اعلام کرد که عبدالعاطی در این گفت‌وگوها هشدار داده است که ادامه روند تشدید تنش در منطقه می‌تواند پیامدهای خطرناکی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به‌دنبال داشته باشد.

در همین حال، رایزنی عبدالعاطی و همتایانش نتایج نشست چهارجانبه روز یکشنبه وزیران امورخارجه مصر، پاکستان، عربستان و ترکیه در اسلام‌آباد و دیدگاه‌ها درباره ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش را نیز بررسی کرده است.

    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.
      • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        درخواست ما از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فقط نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی و هم نابودی همه پایگاه های آمریکا در منطقه است
    • IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار همراه برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عام اصلی تنش‌های در منطقه هستند
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار به ایران تجاوز و حمله کرده است و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی امریکا جنایتکار مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کنند. زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند.
    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    • جواد IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      در شرایطی که ذخایر تسلیحاتی اسراییل رو به اتمام است و خطر فروپاشی اجتماعی در آن منطقه بیش از پیش تقویت شده است سخن از هرگونه مذاکره و آتش بس خیانت به ملت ایران است
    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا به خاطر حمایت از جنایت های عربستان سعودی، امارات، رژیم صهیونیستی، تروریسم، القاعده، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی بوده است.
      • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        و این در حالی است که صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.

