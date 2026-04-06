وزیر خارجه پاکستان: حامی کاهش تنش و صلح در منطقه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های پاکستانی، محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد که اسلام‌آباد متعهد به حمایت از همه ابتکارات با هدف کاهش تنش و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است.

سناتور محمد اسحاق دار امروز در گفتگوی تلفنی با همتای ژاپنی خود پیرامون آخرین تحولات غرب آسیا تبادل نظر کرد.

طرفین بر اهمیت کاهش فوری تنش‌ها تاکید کردند.

وزیر خارجه پاکستان گفت: اسلام‌آباد مصمم به حمایت از همه ابتکارات با هدف کاهش تنش و دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است.

در همین حال طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در پاسخ به پرسش رسانه‌ها از تایید یا تکذیب گزارش‌هایی مبنی بر پیشنهاد چارچوبی برای پایان دادن به جنگ جاری آمریکا و اسرائیل علیه ایران توسط پاکستان خودداری کرده است.

وی گفت: گزارش‌های متعددی مبنی در این مورد وجود داشته است در عین حال ما در مورد این گمانه‌زنی‌های خاص و فردی اظهار نظر نمی‌کنیم. نکته ما این است که روند صلح در جریان است.