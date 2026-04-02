به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ «عبدالله الدقاق» روحانی مبارز بحرینی در پیامی اعلام کرد: «به‌خواست خداوند، پیروزی کامل از آنِ جمهوری اسلامی و شکست ذلت‌بار نصیب آمریکا و اسرائیل خواهد شد.

از حاکمان منامه می‌خواهیم به توافقنامه خود با واشنگتن پایان داده و پایگاه پنجم آمریکا را از بحرین اخراج کنند. دیر یا زود روزی فرامی‌رسد که شاهد خروج همه نیروهای بیگانه از خلیج‌فارس و کل منطقه باشیم.

بحرین مِلک اهالی آن است و رژیم آل‌خلیفه حق ندارد بدون اجازه مردم، با نیروهای متجاوز آمریکایی در حمله به ایران همکاری کند.

ترور بی‌سابقه ولی‌امر مسلمین جهان آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس سره) توسط غده سرطانی اسرائیل با حمایت آمریکا، مصداق تروریسم دولتی و جنایت جنگی است. بنابراین خونخواهی این شهید مظلوم و سایر شهدا را تکلیف خود می‌دانیم.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.