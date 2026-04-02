عزم جدی دولت بر حمایت معیشتی از کادر سلامت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زینب نصیری، ضمن اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مراکز بهداشتی و درمانی در ایام تعطیلات نوروز و شرایط حساس کنونی کشور، اظهار داشت: بیمارستان‌های سطح شهر تهران، این روزها در کنار ارائه خدمات درمانی روتین به بیماران عادی، میزبان مجروحان و آسیب‌دیدگان حوادث جنگ تحمیلی رژیم غاصب آمریکایی صهیونی علیه کشورمان هستند که با ایثار و فداکاری کادر سلامت مدیریت می‌شوند.

مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت با بیان اینکه «حضور فعالانه و دغدغه‌مندانه کادر سلامت، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است»، افزود: در شرایطی که بسیاری از بخش‌های کشور در تعطیلات نوروز و شرایط جنگی به سر می‌برند یا فعالیت‌های خود را به صورت دورکاری دنبال می‌کنند، شاهد هستیم که همکاران ما در مراکز درمانی، فراتر از ظرفیت‌های معمول و با تعداد نیروهای بیشتر در محل خدمت حاضر شده و با روحیه‌ای ایثارگرانه به ارائه خدمت مشغول‌اند.

وی با اشاره به فشار روانی و دغدغه‌های شخصی کادر سلامت تصریح کرد: مدافعان سلامت ما نیز مانند سایر هموطنان با مسائل و اضطراب‌های ناشی از شرایط موجود روبرو هستند، اما آنچه اولویت اصلی آنان را تشکیل می‌دهد، ایستادگی در سنگر دفاع از سلامت کشور و امنیت روانی مردم است که شایسته تقدیر ویژه است.

نصیری در پایان، از رویکرد حمایتی دولت و مجموعه وزارت بهداشت خبر داد و گفت: وزارت بهداشت به خوبی بر چالش‌ها و فشارهای کاریِ تحمیل‌شده بر نیروی انسانی واقف است. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های جدی برای رفع محدودیت‌ها و بهبود شرایط کاری کادر سلامت در دستور کار قرار دارد تا همکاران ما با آرامش خاطر و دغدغه‌های کمتر، به رسالت اصلی خود در خدمت‌رسانی به مردم بپردازند.