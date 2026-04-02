در شرایط جنگی چه داروهای ضروری برای کودکان آماده داشته باشیم؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، با توجه به حساسیت سیستم ایمنی کودکان و احتمال بروز حوادث غیرمترقبه در شرایط جنگی و بحران‌های اجتماعی که منجر به محدودیت دسترسی به مراکز درمانی می‌شود، کارشناسان حوزه سلامت بر تجهیز جعبه کمک‌های اولیه خانگی با اولویت داروهای تخصصی اطفال تاکید می‌کنند.

در صدر این فهرست، داروهای تب‌بر و مسکن نظیر استامینوفن و ایبوپروفن قرار دارند که نه تنها برای کاهش درد ناشی از صدمات احتمالی، بلکه برای مدیریت فوری تب در بیماری‌های عفونی و جلوگیری از عوارض ثانویه حیاتی هستند.

همزمان، به دلیل احتمال آلودگی منابع آبی و ایجاد اختلال در بهداشت محیط، تامین داروهای گوارشی همچون پودرهای ORS جهت مقابله با کم‌آبی بدن و پروبیوتیک‌ها برای تنظیم عملکرد روده، از ضرورت‌های انکارناپذیر محسوب می‌شود.

‌در کنار این موارد، با توجه به معلق شدن ذرات گرد و غبار یا آلودگی‌های شیمیایی در محیط‌های جنگی، همراه داشتن آنتی‌هیستامین‌هایی مانند سیتریزین و لوراتادین برای کنترل حساسیت‌های تنفسی و پوستی، و همچنین قطره‌های شستشوی استریل برای پاکسازی چشم، گوش و بینی الزامی است.

از سوی دیگر، بخش مهمی از آمادگی در برابر آسیب‌های فیزیکی شامل نگهداری پمادهای سوختگی، ضدعفونی‌کننده‌های موضعی و داروهای ضدخونریزی و ضدالتهاب است که می‌توانند در لحظات اولیه بروز جراحت، نقش کلیدی در پیشگیری از عفونت و مدیریت زخم‌ها ایفا کنند.

توصیه می‌شود والدین ضمن بررسی دوره‌ای تاریخ انقضای این اقلام، دوز مصرفی مناسب هر دارو را متناسب با وزن و سن فرزند خود در کنار بسته‌بندی‌ها یادداشت کنند تا در شرایط پراسترس، امکان بهره‌گیری سریع و صحیح از تجهیزات دارویی فراهم باشد.