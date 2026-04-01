تولد ۷۲ هزار نوزاد زیر بمباران دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس اعلام مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در بازه زمانی شروع جنگ، همکاران نظام سلامت موفق شدند به ۷۰ هزار و ۹۴۷ مادر باردار خدمات زایمان ارائه دهند.
از مجموع این زایمانها، ۶۲ درصد معادل ۴۴ هزار و ۸۵ مورد در بیمارستانهای دولتی و مابقی در مراکز درمانی غیردولتی بوده است.
همچنین در همین مدت، برای ۷۲ هزار و ۴۶۴ نوزاد تازه متولد شده خدمات مراقبتی اولیه، واکسیناسیون بدو تولد و تستهای غربالگری انجام شده است.
این آمار نشان دهنده تداوم ارائه خدمات حیاتی نظام سلامت در حوزه مادر و نوزاد و تلاش شبانهروزی کادر بهداشت و درمان کشور در ارائه مراقبتهای تخصصی در سراسر کشور است.
