خدمات درمانی به بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه طیور در آذربایجان غربی

سید امید خلیلزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت، همچنین چهار هزار مورد رصد و پایش دارو و واکسن در سطح استان صورت گرفته و سه هزار مورد نظارت بر فعالیتهای بخش خصوصی از جمله داروخانهها، مطبها، مراکز مایهکوبی، شرکتهای پخش، آزمایشگاهها و واحدهای تولیدی انجام شده است.
وی با اشاره به بررسی و تأیید ۲۶۷ محموله دارویی و صدور و تمدید ۳۹ فقره پروانه فعالیت، اظهار داشت: یکهزار و ۶۰۳ بازدید از مراکز عرضه داروهای زنبورعسل انجام شده و ۲ هزار و ۸۴۷ مورد نیز در سامانه خدمات دارویی و سامانه سرت مورد بررسی و پایش قرار گرفته است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجانغربی در خصوص وضعیت مراکز درمانی و آزمایشگاهی استان نیز گفت: هماکنون ۲۶۱ داروخانه دامپزشکی، ۱۱۷ مرکز مایهکوبی دام و طیور و ۲۱۵ واحد درمانی شامل مجتمعهای درمانی، بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی و عمومی در استان فعال هستند.
