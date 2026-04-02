۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

دستگیری قاتل فراری پس از دو سال در خاش

خاش - جانشین فرمانده انتظامی خاش در سیستان و بلوچستان از دستگیری قاتل فراری پس از دو سال در خاش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده انتظامی خاش گفت: در پی وقوع قتل شهروندی با اسلحه گرم و متواری شدن قاتل، در یکی از مناطق شهرستان خاش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان خاش با تلاش شبانه روزی و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند فرد قاتل را پس از دو سال فرار و زندگی مخفیانه دستگیر که به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات شخصی عنوان کرد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خاش بیان داشت متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قصایی معرفی شد.

    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      چه عجب

