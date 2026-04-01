افزایش ۷۴ درصدی تولید گوشت مرغ در شهرستان هامون

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صفائیمقدم ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش قابل توجه جوجهریزی و تولید گوشت مرغ در این شهرستان طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: در این مدت بیش از سه هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ در واحدهای مرغداری هامون تولید شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هامون گفت: در راستای اجرای برنامههای توسعه تولیدات دامی و سیاستهای پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، اقدامات متعددی برای افزایش تابآوری واحدهای مرغداری و استمرار تولید در شهرستان هامون انجام شده است.
صفائیمقدم افزود: بر اساس آمار ثبتشده، در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۱۳ هزار و ۵۲۵ قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری این شهرستان انجام شده که برآورد میشود از این میزان حدود ۵۶۴ تن گوشت مرغ تولید شود؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: مجموع جوجهریزی انجام شده در سال ۱۴۰۴ در این شهرستان به ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۷۰ قطعه رسیده که بر اساس آن میزان تولید گوشت مرغ به سه هزار و ۸۰۹ تن افزایش یافته است؛ این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۳ رشد ۷۴ درصدی را نشان میدهد.
مدیر جهاد کشاورزی هامون گفت: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد تحقق این میزان تولید حاصل مجموعه اقداماتی در حوزه پدافند غیرعامل و تقویت زیرساختهای تولیدی در واحدهای مرغداری بوده است.
وی بیان کرد: تقویت و استانداردسازی زیرساختهای امنیت زیستی برای کاهش ریسکهای تولید، نوسازی تجهیزات فنی از جمله سیستمهای تهویه و گرمایش، بهبود مدیریت خوراک و ساماندهی فرآیندهای تأمین و ذخیره نهادهها از مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه است.
صفائیمقدم بر اهمیت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای افزایش پایداری تولید تأکید کرد و افزود: ارتقای تعاملات بینبخشی نقش مهمی در حفظ روند تولید و افزایش تابآوری واحدهای مرغداری داشته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند افزایشی جوجهریزی و استمرار برنامههای حمایتی و فنی، چشمانداز تولید گوشت مرغ در شهرستان هامون مثبت ارزیابی میشود و این شهرستان همچنان یکی از مراکز مهم تأمین گوشت مرغ در استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.
نظر شما