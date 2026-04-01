سیستان و بلوچستان؛ پیشرو برداشت گندم کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده از آغاز عملیات برداشت گندم در سطح ۳۳ هزار هکتار از مزارع این استان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۱۵ هزار تُن گندم از مزارع استان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در سال زراعی جاری، ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان بر اساس الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به کشت گندم اختصاص یافته است.

وی افزود: این مزارع با ارقام مختلفی از جمله سیروان، سارنگ، راج، جلال، نارین، امین، سحر و برزگر کشت شده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۱۵ هزار تُن محصول از آن‌ها برداشت و به مراکز خرید دولتی و خصوصی تحویل شود.

دهمرده با اشاره به تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان گفت: امسال با مساعدت معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، ۲ هزار و ۵۵۶ تُن انواع بذر اصلاح‌شده گندم در طبقات مختلف بذری از داخل و خارج استان تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های حمایتی برای بهبود مدیریت تغذیه مزارع گندم خبر داد و گفت: در این راستا ۲۷ تُن انواع کود شیمیایی شامل کودهای کامل ماکرو، میکرو و سولفات آمونیوم به‌عنوان مشوق برای اجرای طرح‌های مشارکتی و مقایسه‌ای، ارتقای تولید و عملکرد، مزارع نمونه و تولید بذر تأمین و توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان درباره خرید تضمینی گندم نیز بیان کرد: برای خرید محصول کشاورزان، ۱۴ مرکز خرید در سطح استان پیش‌بینی و فعال‌سازی شده که از این تعداد هشت مرکز توسط اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی و ۶ مرکز دیگر با مباشرت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط فعالیت خواهند کرد.

دهمرده گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۵ هزار تُن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان با قیمت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و بر اساس کیفیت محصول، در قالب خرید تضمینی تحویل مراکز خرید شود.

وی با اشاره به تأمین نهاده‌های کشاورزی افزود: در سال ۱۴۰۴ میزان تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیایی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در استان نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که مقدار آن از ۲۷ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به ۳۳ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان درباره آمادگی برای برداشت محصول نیز گفت: در راستای تسهیل و تسریع برداشت گندم، تأمین و آماده‌سازی ماشین‌آلات برداشت و ناوگان حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا جابه‌جایی کمباین‌ها در داخل و خارج استان، تأمین سوخت برای ۱۲۰ تا ۱۸۰ دستگاه کمباین فعال، صدور معاینه فنی و انجام تعمیرات لازم برای برداشت محصولات پاییزه به‌ویژه گندم انجام شده و تأمین ناوگان حمل‌ونقل محصولات کشاورزان نیز در حال پیگیری است.

دهمرده در پایان با تأکید بر ضرورت خرید به‌موقع محصول کشاورزان گفت: فرمانداران، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید در زمینه خرید سریع محصول و جلوگیری از عرضه گندم خارج از شبکه مصوب دقت لازم را داشته باشند.