۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

حمله به پل B۱ کرج منجر به شهادت ۲ نفر شد

حمله به پل B۱ کرج منجر به شهادت ۲ نفر شد

کرج- معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، با اعلام جزئیات حادثه اصابت موشک به پل B۱ و اعلام شهادت ۲ شهروند در این حمله، از بازسازی این پل با تکیه بر توان داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، ضمن حضور در محل حمله رژیم صهیونی_امریکایی به پل بی‌یک، در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه پل B۱ یک پروژه در حال احداث بود، اظهار کرد: متأسفانه در این حمله، تعدادی از شهروندان مجروح شدند که به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و دو نفر نیز به شهادت رسیدند. این حادثه در منطقه کارگاهی اجرای پل اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: نیروهای امدادی هم‌اکنون در محل حاضرند و عملیات پاکسازی، ارائه خدمات و ایمن‌سازی محل برای سکونت شهروندان را با سرعت در دست اجرا دارند.

معاون استانداری البرز با اطمینان‌بخشی به شهروندان افزود: برق کاملاً وصل است و مشکل آب نیز نداریم. هیچ تهدیدی متوجه محیط‌زیست و شهروندان محترم نیست.

سیف با قاطعیت درباره آینده پل B۱ گفت: ما با اقتدار تمام، این پل را به محض پایان فرایند ایمن‌سازی، دوباره بازسازی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: این پل، پس از بازسازی، مجدداً با تکیه بر توان داخلی خودمان و با کمک بهترین مهندسان و متخصصان کشور ساخته خواهد شد. این نماد اقتدار، کماکان پابرجاست و شهروندان محترم هیچ نگرانی برای این موضوع نداشته باشند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و خدماتی، از مردم خواست ضمن آرامش و هوشیاری، تنها به اخبار منابع رسمی اعتماد کنند.

کد مطلب 6789796

    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ایران رو زیباتر از قبل میسازیم،فقط جان شهروندان رو مراقبت کنید. خسارات رو از متجاوز طلب کنید. طلب کنید عوارض رو صرف ساخت جنگنده و سامانه هوایی کنید
    • IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      برج خلیفه دوبی را بزنید بهترین کار است
      • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
        در آن غیرنظامی مینشینند
    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      از سپاه خواهشمندیم تمام نمادهای پیشرفت کشورهای عربی مثل برج خلیفه پیست های فرمول وان پارک های آبی و ... را بزنند ویران کنند
    • IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      شماهم بزنید پل های اسراییل خراب کنید.به همون اندازه که به ایران ضرر وارد میکنه دوبرابر بهش ضرروزیان برسانید این بی ریشه حیوان

