نامه باشگاه استقلال به فیفا وقدردانی از حمایت های اینفانتینیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی، در نامهای خطاب به جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال، ضمن معرفی استقلال بهعنوان یکی از موفقترین و پرطرفدارترین باشگاههای جهان، از حمایت و همبستگی ارزشمند او با مردم ایران و تیم ملی فوتبال کشورمان قدردانی کرد.
در این نامه آمده است که در روزهایی که مردم ایران تحت فشار و حملات سنگین غیرانسانی قرار دارند، پیام حمایت اینفانتینو صرفاً یک اقدام مدیریتی یا تشریفاتی نبوده، بلکه بازتابی از درک عمیق انسانی و مسئولیت جهانی است.
تاجرنیا با تأکید بر اینکه فوتبال فراتر از یک رقابت است و بهعنوان یک خانواده جهانی عمل میکند، تصریح کرده حضور و موضعگیری رئیس فیفا، پیامی الهامبخش برای جامعه فوتبال و میلیونها ایرانی بوده است؛ پیامی مبتنی بر همدلی، اتحاد و زنده نگه داشتن امید در شرایط دشوار.
رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال همچنین فوتبال را یک زبان جهانی برای انتقال مفاهیمی چون صلح، احترام و همبستگی دانسته و تأکید کرده است که در شرایطی که ناامنی و درگیریها افزایش یافته، چنین رویکردهایی میتواند به بازگرداندن تعادل به جهان کمک کند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که حمایت اینفانتینو نشان داد ارزشهای اساسی فوتبال همچنان زنده است و این اقدام علاوه بر دلگرمی بازیکنان، موجب آرامش خاطر مردم شده است.
تاجرنیا در ادامه با اشاره به اهمیت چنین مواضعی عنوان کرده آنچه از سوی رئیس فیفا صورت گرفته، فراتر از حمایت از یک تیم ملی بوده و در واقع دفاع از کرامت انسانی و ارسال پیامی روشن به جهان است مبنی بر اینکه در خانواده فوتبال، هیچ ملتی تنها نمیماند.
همچنین تأکید شده است که امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان به چنین صداهایی نیاز دارد؛ صداهایی که از ورزش برمیخیزند اما عمیقاً در قلب بشریت طنینانداز میشوند.
وی در پایان ضمن قدردانی دوباره از رئیس فیفا از طرف بسیاری از علاقهمندان به فوتبال در ایران، ابراز امیدواری کرده این مسیر مثبت تداوم داشته باشد و برای همه مردم جهان آرزوی صلح و آرامش کرده است.
