به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نطام آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به آمریکائیها نوشت:
تحولات منطقهای از سطح جنگ عبور کرده و به نقطه تعیین نظم جدید جهانی و تغییر موازنه قدرت رسیده است.
آمریکاییها بیش از این دست و پای باطل نزنند، شرایط در جهان و البته تنگه هرمز به قبل از جنگ باز نخواهد گشت!
انتقام خون شهیدان عزیز ما «تمدنی» خواهد بود
۱۳ فروردین
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام / ایران
۱۳ فروردین ۱۴۰۵
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحولات منطقهای اعلام کرد شرایط جهان وارد مرحله تعیین نظم جدید شده و تأکید کرد انتقام خون شهدا «تمدنی» خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نطام آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به آمریکائیها نوشت:
