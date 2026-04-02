به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نطام آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به آمریکائی‌ها نوشت:



‏تحولات منطقه‌ای از سطح جنگ عبور کرده و به نقطه تعیین نظم جدید جهانی و تغییر موازنه قدرت رسیده است.



‏آمریکایی‌ها بیش از این دست و پای باطل نزنند، شرایط در جهان و البته تنگه هرمز به قبل از جنگ باز نخواهد گشت!



‏انتقام خون شهیدان عزیز ما «تمدنی» خواهد بود



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام / ایران



۱۳ فروردین ۱۴۰۵