مهرداد خزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این عملیات در راستای مقابله با تخریب و تعرض به منابع طبیعی و برخورد با قاچاقچیان چوب، با حضور نیروهای حفاظتی منابع طبیعی و همکاری مأموران انتظامی به‌صورت ضربتی به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان این اقدام، ۲۵ استر انواع چوب‌آلات که به‌صورت غیرمجاز برداشت و حمل می‌شد، شناسایی و توقیف شد.

خزایی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان تصریح کرد: چوب‌های کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد و پیگیری قضایی موضوع در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با سودجویان خاطرنشان کرد: حفاظت از انفال و منابع طبیعی از اولویت‌های اصلی این اداره است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع دهند.