باند قاچاق چوب آلات جنگلی در عباس آباد متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عبداللهی اظهار کرد: در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی و در پی کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی به صورت باندی در قطع درختان جنگلی در منطقه جنگلی هردآبرود عباس آباد فعالیت دارند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران ویژه یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات محسوس و نامحسوس دریافتند، قاچاقچیان چوب پس از قطع درختان جنگلی و دپوی چوب در داخل دامداری‌ها و برخی باغات با استفاده از خودروهای سواری، وانت نیسان و کامیون به صورت غیر مجاز چوب آلات غیرمجاز را به دیگر شهرستان‌ها و استان‌ها انتقال می‌کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد بیان کرد: مأموران منابع طبیعی در ادامه تحقیقات محل دپو چوب آلات جنگلی قاچاق و خودروهای حامل چوب آلات را شناسایی کردند و برابر هماهنگی با دستگاه قضائی و با همکاری نیروی انتظامی در عملیاتی ضربتی و مشترک متهمان شناسایی و چوب آلات مکشوفه توسط مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی به محوطه منابع طبیعی منتقل شد.

عبداللهی با اشاره به اینکه چوب آلات مکشوفه به نفع دولت ضبط شد، افزود: متهمان نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام مسؤول از مردم عزیز و بزرگوار تقاضا کرد که در صورت مواجهه با هرگونه تخلف، جرم و حوادث مرتبط با منابع طبیعی، مراتب را از طریق تلفن ۱۵۰۴ و همچنین سامانه ۱۳۹ اطلاع‌رسانی کرده تا همکاران یگان حفاظت به‌موقع رسیدگی کنند و از خسارات جبران‌ناپذیر پیشگیری شود.