۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۵۲

دیپلمات سابق آمریکا: حمله به پل در حال تکمیل در ایران احمقانه بود

ریچارد نفیو، دیپلمات سابق آمریکا و از معماران تحریم‌های این کشور علیه ایران، حمله به یک پل در حال تکمیل در استان البرز را اقدامی احمقانه توصیف کرد و آن را توجیه ناپذیر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد نفیو»، دیپلمات پیشین آمریکا، در واکنش به حمله به یک پل در استان البرز، این اقدام را احمقانه خواند.

وی که به عنوان یکی از طراحان اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران شناخته می‌شود، در فضای مجازی نوشت: این یک پل است. با این توجیه، هر بزرگراهی در ایران یک هدف است. حمله به این پل، حتی اگر افرادی بتوانند یک استدلال تاکتیکی ارائه دهند، کار احمقانه ای است.

نفیو با اشاره به هدف قرار گرفتن یک پل در حال تکمیل، این اقدام را نه تنها از نظر تاکتیکی بی‌فایده، بلکه از منظر استراتژیک نیز اشتباه خواند و بر لزوم پرهیز از چنین اقداماتی تأکید کرد.

    • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      تا زنده هستم از هیئت حاکمه ابله و نادان آمریکا که هرّ را از برّ تشخیص نمی دهند متنفرم. شما سیاه ترین لکه در تاریخ بشر هستبد.ننگتان باد!

