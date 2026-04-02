دیپلمات سابق آمریکا: حمله به پل در حال تکمیل در ایران احمقانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد نفیو»، دیپلمات پیشین آمریکا، در واکنش به حمله به یک پل در استان البرز، این اقدام را احمقانه خواند.

وی که به عنوان یکی از طراحان اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران شناخته می‌شود، در فضای مجازی نوشت: این یک پل است. با این توجیه، هر بزرگراهی در ایران یک هدف است. حمله به این پل، حتی اگر افرادی بتوانند یک استدلال تاکتیکی ارائه دهند، کار احمقانه ای است.

نفیو با اشاره به هدف قرار گرفتن یک پل در حال تکمیل، این اقدام را نه تنها از نظر تاکتیکی بی‌فایده، بلکه از منظر استراتژیک نیز اشتباه خواند و بر لزوم پرهیز از چنین اقداماتی تأکید کرد.