حمایت فدراسیون بوکس از نیروهای مسلح با حضور رئیس در تجمعات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سی و چهارمین روز تقابل مردم ایران با جبهه دشمنان تروریستی آمریکایی–صهیونیستی در قالب جنگ رمضان، سید روحالله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس، روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه، در میدان انقلاب تهران حضور یافت و در کنار مردم شریف ایران ایستاد.
در این مراسم، عظیم نوری، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون، حسین رحمتی مدیر تیمهای ملی، مجید عباسزاده، رئیس هیأت بوکس استان تهران، جمال صنعتی، مربی تیم ملی و جمعی از کارمندان فدراسیون حضور داشتند.
این حضور در ادامه تعامل فدراسیون بوکس با مردم و حمایت از مناسبتهای ملی و مذهبی کشور صورت گرفت.
