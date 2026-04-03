  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۸

حمایت فدراسیون بوکس از نیروهای مسلح با حضور رئیس در تجمعات مردمی

فدراسیون بوکس که در حملات دشمن به تهران دچار آسیب هایی شده است، حضوری فعال در همایش های حمایت از مردم و نیروهای مسلح دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سی و چهارمین روز تقابل مردم ایران با جبهه دشمنان تروریستی آمریکایی–صهیونیستی در قالب جنگ رمضان، سید روح‌الله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس، روز پنج‌شنبه ۱۳ فروردین ماه، در میدان انقلاب تهران حضور یافت و در کنار مردم شریف ایران ایستاد.

در این مراسم، عظیم نوری، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون، حسین رحمتی مدیر تیم‌های ملی، مجید عباس‌زاده، رئیس هیأت بوکس استان تهران، جمال صنعتی، مربی تیم ملی و جمعی از کارمندان فدراسیون حضور داشتند.

این حضور در ادامه تعامل فدراسیون بوکس با مردم و حمایت از مناسبت‌های ملی و مذهبی کشور صورت گرفت.

کد مطلب 6790120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

