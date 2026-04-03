به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند ظهر امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ بهصورت شبانهروزی فعال بوده و آماده دریافت گزارشهای مردمی در زمینه تخلفات مرتبط با تغییر کاربری اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی است.
وی گفت: گزارشهای دریافتشده در سامانه ۱۳۱ توسط کارشناسان بررسی و صحتسنجی میشود و در صورت تأیید، اقدامات قانونی لازم با همکاری مراجع قضایی و یگانهای گشت حفظ کاربری زمین، به عمل خواهد آمد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: هدف اصلی از راهاندازی این سامانه، افزایش مشارکت مردمی در فرایند نظارت بر اراضی کشاورزی، شناسایی سریعتر تخلفات و کاهش هزینههای نظارتی دستگاههای دولتی است، با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمنهاد، سازمان امور اراضی قادر است در کمترین زمان ممکن از وقوع تغییر کاربریهای غیرمجاز جلوگیری کند
کردعلیوند همچنین از عموم کشاورزان، روستائیان و ساکنان مناطق حاشیهای خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، بدون فوت وقت موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند، تا از گسترش تخلفات و آسیب به زیرساختهای کشاورزی استان لرستان جلوگیری شود.
نظر شما