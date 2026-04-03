پویش«جانفدا» نشان آمادگی ملت ایران برای دفاع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: در مدت کوتاهی که از پویش جانفدا می گذرد، میلیونها نفر برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کردهاند که این مسئله نشاندهنده روحیه مقاومت و آمادگی ملت ایران برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام همچنین حضور مردم در صحنه را مهمترین پشتوانه نیروهای مسلح دانست و افزود: حضور پرشور مردم در خیابانها و حمایت از مدافعان امنیت کشور، قوت قلبی برای رزمندگان و نشانه عزم ملت ایران برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور است.
حجتالاسلام کریمیتبار با بیان اینکه دشمنان در ابتدای درگیریها با تصور تغییر نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شدند، گفت: آنان خیلی زود دریافتند که توان تحقق چنین هدفی را ندارند و امروز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل در میدان حضور دارد.
امام جمعه ایلام در ادامه با اشاره به وضعیت داخلی و خارجی آمریکا اظهار کرد: امروز نشانههای نارضایتی در داخل این کشور نیز قابل مشاهده است و اعتراضات مردمی بیانگر بحران در نظام سرمایهداری غرب است.
حجت کریمیتبار با تأکید بر وحدت و همدلی مردم، مسئولان و نیروهای مسلح در کشور گفت: این انسجام ملی یکی از عوامل اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به سالگرد شهادت امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، بر لزوم برگزاری باشکوه مراسمهای بزرگداشت این شهدا در سراسر کشور تأکید کرد و از حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف قدردانی کرد.
