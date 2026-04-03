پیروزی ایران نتیجه ایمان، مقاومت و اتکا به قدرت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید مجتبی میردامادی در خطبههای نمازجمعه این هفته اصفهان که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: انسان باید در کنار تقویت جسم، به تقویت روح و معنویت خود نیز توجه کند، زیرا قدرت حقیقی در گرو تزکیه نفس و خودسازی است.
وی با اشاره به نگاه قرآن درباره قدرت واقعی انسان افزود: در حالی که برخی قدرت را در توان ظاهری میدانند، قرآن کریم بر این نکته تأکید دارد که برتری واقعی در پاکی و تزکیه نفس است و انسان باید بتواند بر خواستههای نفسانی خود غلبه کند.
امامجمعه موقت اصفهان ادامه داد: در مسیر مبارزه با نفس، هرجا ایمان و معنویت حضور داشته باشد، انسان میتواند به مراتب والای معنوی دست یابد.
به گفته وی، برخی با مجاهدت درونی به جایگاههای بزرگی همچون شخصیتهایی مانند شیخ رجبعلی خیاط میرسند و گاهی نیز به مقاماتی میرسند که تنها خداوند از آن آگاه است.
میردامادی با اشاره به کوتاه بودن عمر انسان گفت: زندگی دنیوی گذراست و خوشا به حال کسانی که با تهذیب نفس و عمل صالح، با آرامش و آمادگی به دیدار پروردگار میروند.
وی همچنین با اشاره به پیروزیها و توانمندیهای کشور اظهار کرد: ملت ایران با توکل بر خداوند و تلاش فرزندان این سرزمین توانسته است در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کند و این دستاوردها نتیجه ایمان، مقاومت و اتکا به قدرت الهی است.
امامجمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه انسان در آفرینش بیان کرد: انسان ظرفیتی بزرگ دارد و میتواند به مقامهای والا دست یابد؛ همانگونه که در طول تاریخ شخصیتهای بزرگی ظهور کردهاند که نماد حق و عدالت بودهاند.
وی تأکید کرد: با تکیه بر ایمان، همبستگی مردم و توان نیروهای نظامی، ملت ایران قادر خواهد بود در برابر تهدیدها ایستادگی کند و مسیر پیشرفت و اقتدار خود را ادامه دهد.
نظر شما