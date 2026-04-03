حمله دشمنان به خارج از محدوده شهری قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: در حاشیه اتوبان قم تهران هدف حمله دشمنان متجاوز آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: این حمله خسارت جانی به دنبال نداشته است.
قم- معاون استاندار قم از اصابت پرتابه دشمنان صهیونیستی آمریکایی به محدوده خارج شهر قم خبر داد.
