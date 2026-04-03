  1. استانها
  2. همدان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

شناسایی ۳۷ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی نهاوند

همدان- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: مأموران گشت حفظ کاربری اراضی این شهرستان وفق به شناسایی ۳۷ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی واقع در روستاهای نهاوند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، توکل آبشناس اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب و تغییرکاربری‌های غیرمجاز، مأموران گشت حفظ کاربری اراضی این شهرستان در بازدیدها و پایش‌های میدانی مستمر، موفق به شناسایی ۳۷ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی واقع در روستاهای مختلف شهرستان نهاوند شدند.

وی افزود: در این بررسی‌ها که در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ انجام گرفت، انواع ساخت‌وسازها و اقدامات غیرمجاز از جمله احداث بنا، محوطه‌سازی، دیوارکشی، دپوی مصالح ساختمانی، پی‌کنی، احداث گلخانه، ساخت آلاچیق و فنس‌کشی در اراضی کشاورزی مشاهده و ثبت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند بیان کرد: مجموع مساحت این تغییر کاربری‌های غیرمجاز حدود ۲۳ هزار و ۹۰۰ مترمربع برآورد شده است.

وی با بیان اینکه ماموران گشت حفظ کاربری اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در این مدت با پیمایش حدود یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر از اراضی کشاورزی مناطق مختلف شهرستان، این موارد را شناسایی کردند، افزود: پس از ثبت تخلفات، اخطاریه توقف عملیات برای متخلفان صادر و پرونده‌های مربوطه برای پیگیری قانونی در سامانه پایش تغییر کاربری اراضی (CMS) ثبت شد.

آبشناس بر ضرورت حفظ و حراست از اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه‌های ملی و بستر تولید غذا تاکید کرد و افزود: از کشاورزان و شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز یا تغییرکاربری مشکوک در اراضی کشاورزی، موضوع را به این مدیریت اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت انجام شود.

