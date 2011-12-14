ساخت و ساز غیر مجاز در روستاهای خواف افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زنگویی در نشست مشورتی دهیاران و روسای شوراهای اسلامی این بخش بر لزوم تقویت نظارت دهیاران در راستای کاهش ساختمان سازی غیر مجاز در روستاها تاکید کرد.

وی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و احتمال بروز حوادث غیر مترقبه افزود: دهیاران بایستی ضمن فراهم کردن لوازم و تجهیزات مورد نیاز، نقاط حادثه خیز را برای انجام اقدامات پیشگیرانه شناسایی و به بخشداری مرکزی معرفی کنند.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست نیز از مقولاتی است که با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی می تواند در روستاها نهادینه شود.

بخشدار مرکزی خواف ضمن بررسی وضعیت پروژه های عمرانی روستایی بیان کرد: مدیریت استفاده از بودجه دهیاری ها و نیز بهره مندی از نظرات ائمه جماعات، صاحبنظران و معتمدین در آبادانی روستاها مثمرثمر خواهد بود.