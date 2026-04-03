رانندگی کودک ۱۱ ساله با تریلی در گلپایگان؛ خودرو توقیف شد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشت‌زنی مأموران پلیس در بلوار امام رضا (ع)، یک دستگاه خودروی کشنده تریلی که به شکل غیرعادی در حال حرکت بود توجه مأموران را به خود جلب کرد.

وی افزود: مأموران پس از بررسی و متوقف کردن خودرو متوجه شدند راننده این وسیله نقلیه سنگین کودکی ۱۱ ساله است که پشت فرمان قرار گرفته بود.

فرمانده انتظامی گلپایگان با اشاره به اقدام فوری پلیس گفت: این خودرو به منظور حفظ ایمنی شهروندان و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی توقیف شد.

وی ادامه داد: در این رابطه پدر کودک که مالک خودرو نیز است، به دلیل واگذاری وسیله نقلیه به فرد فاقد صلاحیت برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.