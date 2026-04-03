  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

رانندگی کودک ۱۱ ساله با تریلی در گلپایگان؛ خودرو توقیف شد

اصفهان _فرمانده انتظامی گلپایگان از توقیف یک دستگاه تریلی کشنده خبر داد که توسط کودکی ۱۱ ساله در یکی از معابر این شهر هدایت می‌شد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشت‌زنی مأموران پلیس در بلوار امام رضا (ع)، یک دستگاه خودروی کشنده تریلی که به شکل غیرعادی در حال حرکت بود توجه مأموران را به خود جلب کرد.

وی افزود: مأموران پس از بررسی و متوقف کردن خودرو متوجه شدند راننده این وسیله نقلیه سنگین کودکی ۱۱ ساله است که پشت فرمان قرار گرفته بود.

فرمانده انتظامی گلپایگان با اشاره به اقدام فوری پلیس گفت: این خودرو به منظور حفظ ایمنی شهروندان و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی توقیف شد.

وی ادامه داد: در این رابطه پدر کودک که مالک خودرو نیز است، به دلیل واگذاری وسیله نقلیه به فرد فاقد صلاحیت برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6790704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      واقعا چی باید ثابت میشد که یه بچه را پشت ماشین سنگین بشونند. بابا تو خوب ژن تو هم خوب فقط بگو مردم چه گناهی کردن این بچه که حتی زورش نمیرسه یه پاکت میوه را دو تا خیابون جابجا کنه در زمان خطر پدال ترمز را به اندازه لازم فشار بده و جون ادمهای بیگناه را نگیره .
    IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اکثر مواقع شاهد چنین حوادثی هستیم

