۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۴۹

موج جدید موشکی ایران به سوی سرزمین‌های اشغالی

موج جدید موشکی ایران به سوی سرزمین‌های اشغالی

منابع خبری اسرائیلی از حمله موشکی ایران به جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره رسانه‌های اسرائیلی از موج جدید حملات موشکی ایران به مرکز و جنوب اراضی اشغالی خبر می دهند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از رصد شلیک گسترده موشک به سوی دیمونا، بئر السبع، تل‌آویو و مناطق وسیعی در مرکز و جنوب اسرائیل خبر داد.

شبکه ۱۲ و روزنامه «یسرائیل هیوم» تأیید کردند که یک کارخانه و یک ساختمان در منطقه نقب هدف اصابت مستقیم قرار گرفته و آتش‌سوزی گسترده‌ای در جنوب اسرائیل رخ داده است.

از سوی دیگر، روزنامه «تایمز اسرائیل» گزارش داد که ۱۰ تیم آتش‌نشانی در حال نبرد با شعله‌های آتش در منطقه صنعتی بئر السبع هستند که به دنبال سقوط موشک ایران ایجاد شده است.

همچنین آژیرهای خطر در محوطه پایگاه‌ها و تاسیسات دیمونا و محیط پیرامونی آن به صورت ممتد به صدا درآمده و اصابت‌هایی در این منطقه گزارش شده است.

همزمان با جنوب، جبهه داخلی اسرائیل از حمله موشکی ایران به تل‌آویو و محوطه پیرامونی آن خبر داد که موجب فلج شدن کامل زندگی در مرکز اراضی اشغالی و پناه گرفتن صهیونیست‌ها شده است.

همچنین روزنامه «هاآرتص» نیز تأیید کرد که در آخرین موج حملات ایران، یک ساختمان در منطقه صنعتی جنوب به شدت آسیب دیده است.

    • IR ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      باید ساخت سلاح هسته ایو شروع کنیم تا آمریکا کاری به کار ایران نداشته باشه
    • نمازی IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      درجهنمی خود درست کردید میسوزید برای کافران مانند فرعون امثال فروتنیان درغرور تکبر جنایت‌ها وتجاوزها جنگ ها در آتشهای خود میسوزند خداوند میگوید جای حق باطل عوض نمیشودپیروزی بامومنان باتقوا مجاهدان راه حق باتشکر
    • نمازی IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      کسی که دم از پایان جنگها میزدصلح را پیشنهاد می‌کرد حالا شروع کنده جنگهای غیر قانونی زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین‌المللی جنگ است دراین جنگ شکست فاحشی غیرقابل ترمیم شده بازگشتی ندارد خود را پیروز می‌نامند باید پیروز در کل شکست نامید ایرانی که باسه جنگ تضعیف نشد انشاالله پیروز جنگ میباشد باتمام شهدای سه جنگ خسارات وارده عزم اراده قوی پیروز جنگ میباشد

