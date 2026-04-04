۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۳۷

معاریو: ما هرگز به اندازه کافی نیروی نظامی نخواهیم داشت

یک روزنامه عبری زبان کمبود نیرو در ارتش رژیم صهیونیستی را به عنوان یک واقعیت تلخ توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان معاریو اذعان کرد: واقعیت تلخ آن است که ارتش ما هرگز به اندازه کافی نیرو نخواهد داشت تا بتواند در تمام جبهه ها حضور داشته باشد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که ارتش این رژیم به دلیل کمبود نیرو قصد دارد از فرزندان کارگران خارجی مقیم اراضی اشغالی استفاده کند.

بر اساس این گزارش، ۳ هزار و ۷۰۰ تن از فرزندان کارگران خارجی در اراضی اشغالی در سن حضور در ارتش رژیم صهیونیستی هستند و تل آویو در سایه بحران کمبود نیرو قصد دارد از این افراد استفاده کند.

پیشتر گزارش شده بود که طی نیمه نخست سال ۲۰۲۴ ارتش رژیم صهیونیستی با کمبود ۱۲ هزار نظامی رو به رو بوده است.

