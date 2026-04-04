۴۸ عملیات حزب الله طی چند ساعت؛ مرکاوا به آتش کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان اعلام کرد که مواضع نظامیان صهیونیست در نزدیکی مثلث کحیل در مارون الرأس را طی یک حمله موشکی هدف قرار داده است.

حزب الله همچنین تاکید کرد که نیروهای مقاومت لبنان یک تانک مرکاوای دیگر را در منطقه حولا به آتش کشیدند.

این حزب از اجرای ۴۸ عملیات علیه رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته نیز خبر داد.

پادگان لیمن در شمال شهرک اشغالی نهاریا با پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفت.

مناطق نزدیک به محل فرود بالگردهای دشمن صهیونیستی در ماروس الرأس نیز مورد اصابت موشک های حزب الله قرار گرفت.