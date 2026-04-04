تشکیل کمیته ویژه برای حل مشکلات بیمه و بانک بازاریان آسیب دیده رشت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح شنبه در حاشیه جلسه بازسازی بازار رشت در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار قدیمی رشت اظهار کرد: بازار رشت یک بازار قدیمی است و مشکلات آن نیز قدیمی بوده؛ چه به لحاظ مباحث شهرداری و چه موضوعات دیگر که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر دغدغه اصلی بازاریان افزود: بحث ما امروز در خصوص بیمه و بانک بود. بازاریان عزیز حق دارند و ادعایشان درست است که ۲۰ سال، کمتر و ۳۰ سال سابقه طولانی حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

استاندار گیلان تصریح کرد: به هر دلیلی، اگر بخشی از آن آیتم‌ها را بیمه نکرده باشند، بیمه هزینه یا خسارت را پرداخت نمی‌کند. این موضوع مفصل شد و ما یک کمیته تشکیل دادیم تا بیمه‌ها یک راهکار ارائه دهند که چگونه می‌شود بخشی از هزینه‌ها را پوشش داد یا پرداخت کرد.

حق‌شناس با بیان اینکه در جلسه به نتیجه نرسیدیم، گفت: طبیعتاً ما بر اساس اسناد صحبت می‌کنیم و در حال حاضر امکان پرداخت وجود ندارد، اما قرار شد باز هم جلسات ادامه پیدا کند و شاید بتوانیم یک راهکاری پیدا کنیم.

وی درباره موضوع بانک‌ها نیز اظهار کرد: دوستان بازاری وام‌های مختلفی گرفته‌اند. امروز بحث شد که بتوانیم وام کم‌بهره با تنفس (مهلت بازپرداخت) دریافت کنیم، چراکه هم مغازه سوخته و هم بخشی از اجناسشان از بین رفته است تا بتوانند راحت‌تر پرداخت کنند.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با همکاری یکدیگر کمیته‌ای تشکیل دهیم که برای بخشی از تقریباً ۲۰۰ واحد بازاری که آسیب دیده‌اند، راهکار ارائه دهد.