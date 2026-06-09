استاندار گیلان: روند بازسازی بازار رشت شتاب گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با بخش خبر صدا و سیما، با اشاره به آخرین جزئیات از اقدامات بازسازی بازار رشت اظهار کرد: پس از آن حادثه تلخ، مجموعه دستگاه‌های اجرایی از شهرداری گرفته تا آب، گاز، مخابرات و سایر نهادهای مرتبط همکاری کردند تا بازاریان با کمترین مشکلات اداری مواجه شوند و تمام توان خود را معطوف به بازسازی کنند.

وی افزود: طبیعتاً امروز شکل و وضعیت بازار با چند ماه قبل و زمان وقوع حادثه کاملاً متفاوت است امکانات شهرداری‌ها و همچنین اداره کل۹ بحران استان برای نخاله‌برداری پای کار آمدند و این کار انجام شد.

استاندار گیلان با تشریح اصول فنی در بازسازی جدید گفت: هدف این است که بازار به گونه‌ای ساخته شود که اگر خدای ناکرده حوادث مشابهی رخ داد، خودرو های امدادی بتوانند وارد بازار شوند و عملیات اطفای حریق به خوبی انجام گیرد. همچنین تأسیسات آب، برق و گاز در یک کانال واحد طراحی می‌شود تا پراکندگی آن‌ها خود منشأ حادثه نشود.

حق شناس با بیان اینکه در یک سال گذشته چندین حادثه مشابه در این بازار رخ داده و دوباره بازسازی شده است، تصریح کرد: این بار تلاش کردیم مشاوری گرفته شود و میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و شهرداری پای کار بیایند. شهردار رشت و شورای شهر بسیار زحمت کشیدند و عوارضی از بازاریان دریافت نشد. هر کاری که در توان استان بود برای بازار انجام دادیم و حتی تسهیلات کم‌بهره مختصری نیز به واحدها پرداخت شده است.

پیگیری ویژه برای پرداخت بیمه‌ها

وی در خصوص پوشش بیمه‌ای واحدهای آسیب‌دیده اظهار کرد: سه نوع بیمه برای این بازار وجود دارد. خوشبختانه بیمه‌ای که تعداد کمی از واحدها داشتند، پرداخت شده است. اما عمده مشکل این است که پوشش بیمه‌ای بیشتر واحدها مربوط به آشوب نبوده و اصطلاحاً آن بند را انتخاب نکرده بودند.

استاندار گیلان گفت: من در همان هفته اول حادثه از سه مدیرعامل بیمه کشور (بیمه ایران، البرز و آسیا) دعوت کردم و آن‌ها از بازار بازدید کردند. چندین جلسه برگزار کردم و برخی از نمایندگان رشت در مجلس و همچنین دوستان در معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور نیز پیگیری‌هایی با بیمه مرکزی داشته‌اند.

حق شناس تأکید کرد: ما هنوز ناامید نیستیم. استدلال ما برای پرداخت خسارت این است که حتی اگر بازاریان آن بند را انتخاب نکرده‌اند، بیمه‌ها از محل مسئولیت اجتماعی خود وارد میدان شده و بخشی از خسارت را پرداخت کنند تا بازار سریع‌تر ساخته شود. متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم، اما پیگیری‌ها ادامه دارد. برخی از مغازه‌داران ۲۰ تا ۳۰ سال بیمه پرداخت کرده‌اند و امروز وقت آن است که بیمه‌ها یاری کنند.

وی افزود: طبیعتاً بیمه‌ها بر اساس اسناد و مدارک رفتار می‌کنند و این به تنهایی نمی‌تواند مشکل بازار را حل کند. اما من و نمایندگان پیگیر هستیم. اگر هم پرداختی انجام نشود، هر کاری از دست استان بربیاید برای بازگشت بازار به شرایط عادی انجام خواهیم داد. الان ساخت‌وساز شروع شده و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازار به وضعیت مطلوب بازگردد.

واگذاری اراضی به روستاییان با ۹۰ درصد تخفیف

استاندار گیلان در پاسخ به سؤالی درباره واگذاری اراضی به روستاییان با تخفیف ۹۰ درصدی اظهار کرد: بله، این خبر را تأیید می‌کنم. اراضی ملی که در داخل طرح هادی قرار دارند و کاربری مسکونی دارند، اما فاقد سند هستند، مشمول این طرح می‌شوند.

حق شناس با بیان اینکه بخشداران و دهیاران مکلف به صدور پروانه ساخت هستند، افزود: نزدیک به دو هزار روستای دارای طرح هادی در استان داریم که حدوداً دو هزار و ۶۷۰ هکتار از اراضی آن متعلق به منابع طبیعی است. بر اساس ماده ۴، منابع طبیعی باید این زمین‌ها را واگذار کند و بنیاد مسکن قیمت روز را از مالک دریافت می‌کند.

وی تصریح کرد: هفته گذشته با مدیرعامل بنیاد مسکن کشور جلسه‌ای برگزار کردیم و مقرر شد با توجه به اینکه سال‌هاست روستاییان این زمین‌ها را در تصرف دارند، خانه ساخته‌اند و کاربری مسکونی است، تنها ۱۰ درصد قیمت زمین پرداخت شود و ۹۰ درصد آن تخفیف داده شود.

استاندار گیلان هدف از این کار را ماندگاری روستاییان در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و مهم‌تر از همه، صدور سند مالکیت دانست و گفت: با داشتن سند، روستاییان می‌توانند برای ساخت، بازسازی یا تعمیر مسکن خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند که این امر کمک بزرگی به معیشت و آرامش آن‌ها خواهد بود.