دوخت «پرچم عشق» در اتاقی کوچک با دل های بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه ساعت حوالی ۱۰-۹ صبح ۹ اسفند ماه بود که دشمن با حمله به ایران، خیال خامی را در سر می پروراند. خیالی که میگفت مردم ایران منتظر ضربه های او هستند تا پشت به وطنشان کرده و نتیجه ای که او می خواهد را در خیابان ها پیاده کنند.

تنها چند ساعت گذشته بود که مردم ایران سرمشق همدلی و اتحاد را خودشان تکلیف کردند. تکلیفی که تا به امروز و بعد از گذشت بیش از ۳۵ روز از آغاز جنگ، نه تنها کمرنگ نشده بلکه روز به روز با کلماتی مثل «پرچم»، «وطن»، «ایران» و ... پررنگ تر هم شده است.

تهران زیبا، این شب ها زیباتر هم شده است؛ خیابان هایش مملو از مردمی است که میادین اصلی شهر را با نوای زیبای وطن و ایران شنوا می کنند و تاریکی شب را به رنگ های پرچمش، سبز، سفید و قرمز، دیدنی. در هر گوشه ای از شهر، کوچک و بزرگ، پیر و جوان به چشم می خورند که فارغ از خط و فکر سیاسی خود یک نام را عاشقانه صدا می زنند، پرچم تکان می دهند و با برگزاری تجمعات، شعار عملی «مرگ بر وطن فروش» را به چشم دشمنان این آب و خاک فرو می کنند.

این شب ها میدان نبوت تهران نیز حال و هوایی شبیه به دیگر نقاط تهران دارد، اگرچه خطر بمب و موشکِ دشمن متجاوز صهیونیست هر لحظه احساس می شود و عقل حکم میکند که در خانه بمانند، اما قلب ها حرف دیگری می زنند و از عشق به وطن می گویند. اینجا در شرق تهران، قدم ها استوارتر است و همگی برای نام ایران گرد هم می آیند.

تاکنون بیش از ۳۵ شب از برگزاری تجمعات مردمی در تهران و در این میدان بزرگ گذشته و هر شب نفر به نفر به جمعیت حضار اضافه می شود. مداحان اهل بیت از اتحاد و همدلی می گویند و هر زمان که دلشان هوای رهبر شهید می کند، مرثیه ای برای او میخوانند. پویش «دل نوشته ای برای رهبر شهیدم» هم اقدامی مردمی برای بیان دلتنگی ها به مردی است که ایرانِ قوی ساخت و جانش را در راه وطن فدا کرد.

در گوشه ای دیگر از منطقه هشت تهران، جمعی از بانوان جهادی یک کارگاه عروسک دوزی راه اندازی کرده اند تا تسکینی برای کودکان باشند؛ در روزهایی که استرس جنگ و حتی خسارت های وارد آمده به منازل و تخریب آن، بیش از هر گروه دیگری، کودکان را دچار غم و ناراحتی می کند، جمعی از بانوان جهادی منطقه ۸، یک کارگاه کوچک عروسک دوزی راه انداختند تا تعدادی عروسک جهت توزیع در بین کودکان آسیب دیده جنگ آماده کنند.

هر روز جمعی از بانوان با حضور در این کارگاه، عروسک هایی را آماده می کنند و این عروسک ها در میادین مختلف شهر تهران و مجموعه های اسکان اضطراری شهروندان، در بین کودکان توزیع می شود.

دوخت پرچم زیبای کشورمان نیز بخش جدانشدنی فعالیت این روزهای بانوان در فرهنگسرای گلستان است. جمعی از بانوان در قالب یک کارگاه کوچک، به دوخت پرچم کشورمان می پردازند؛ همان پرچم هایی که این شب ها در میادین اصلی شهر، بر فراز بام خانه ها و بیرون آمده از خودروها خودنمایی می کنند و با اهتزازش فریاد می زنند که «ایران و ایرانی هرگز تسلیم دشمن حقیر نمی شوند.

اینجاست که باید بگوییم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.» دشمن برای ایجاد آشوب و شکستن اتحاد آمده بود، اما مردم ایران متحدتر شدند و دشمن را بهتر شناختند.