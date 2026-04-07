به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه چهلمین روز درگذشت شهادت رهبر انقلاب، محمدحسین مهدویان، شاعر کشورمان اشعار جدیدی را سروده است. این ابیات به شرح زیر می‌باشد:

غم او معنی غم را عوض کرد

شعار اهل عالم را عوض کرد

غمی که پر شد از شوری حماسی

نگاه ما به ماتم را عوض کرد

حساب اهل دنیا را به هم ریخت

چنانکه زلزله، بم را عوض کرد

چهل روز است داغی در دل ماست

که جای زخم و مرهم را عوض کرد

ببین از چشممان سیلی‌ست جاری

که نام اشک نم نم را عوض کرد

مگر که می‌شود با سایۀ جنگ

مسیر نسل رستم را عوض کرد؟

مگر که می‌شود با یک تلنگر

شکوه کوه محکم را عوض کرد؟

کمیم اما خداوندی که با ماست

خودش معنای این کم را عوض کرد

پس از او پرچمش دست من و توست

علمداران پرچم را عوض کرد