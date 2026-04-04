آقابیگی: نمایش رادیویی با محوریت شهدای میناب در کانون تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرهاد آقابیگی عنوان کرد: در اقدامی نوآورانه و با هدف شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان، «رادیو راهرو» راهاندازی شد. این رادیو پنجرهای نو به سوی تولیدات فرهنگی و هنری عرضه میکند و فرصتی بیبدیل برای شنیدن صدای نسل آینده فراهم میآورد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی ادامه داد: در نخستین گام، نمایش رادیویی و قصهای با محوریت شهدای مدرسه میناب، با تلاش اعضای کانون تولید و عرضه شده است و این اقدام، نشان از تعهد این مجموعه به پرداختن به موضوعات ارزشمند و معرفی الگوهای فداکاری به نسل جوان دارد.
آقابیگی اظهار کرد: «رادیو راهرو» همچنین قصد دارد با بهرهگیری از دانش و تخصص کارشناسان، به مباحث روانشناسی بپردازد و محتوایی آگاهیبخش و کاربردی را در اختیار مخاطبان، بهویژه نوجوانان و خانوادهها قرار دهد. این رویکرد، نشاندهنده جامعنگری این پروژه و تلاش برای پوشش نیازهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی مخاطبان است.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی «رادیو راهرو» در کانون خراسان شمالی، نویدی است برای آیندهای روشن در عرصه تولیدات فرهنگی و فرصتی است مغتنم برای شنیده شدن صداها و ایدههای نسل جوان.
