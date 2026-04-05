به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، محمد حاتمی، رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین و عضو هیئت علمی دانشگاه، در واکنش به حملات ناجوانمردانه به مراکز علمی و آموزشی خصوصاً دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی و همچنین در واکنش به ترور شهدای دانشمند و بیش از ۵۰ دانشجوی بی‌گناه، به پویش ملی پیوست.

وی همچنین از جامعه علمی کشور، به‌ویژه اعضای خانواده بزرگ مجتمع، جهت شرکت در این پویش دعوت کرد.

حاتمی تأکید کرد: حملات ناجوانمردانه به مراکز علمی ایران محکوم است.